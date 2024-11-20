台鹽實業前董事長陳啟昱涉嫌利益輸送掏空台鹽綠能，本月1日重開羈押庭因未出庭應訊後就人間蒸發至今，目前已遭到南檢通緝。第一時間一度傳出陳啟昱並沒潛逃出境，而是在透過重重安排躲在秘密地點「處理後續事務」。甚至法務部長鄭銘謙也信誓旦旦表示「南檢已有掌握行蹤」，據了解，陳啟昱早已計畫偷渡海外，卻刻意將手機及私人物品放置在國內，營造出仍在國內假象，充分唬弄南檢。

地方人士向《中時新聞網》表示，陳啟昱在10月23日深夜無保請回後遭到境管，因部分重要金流以及提領證據已被掌握，因此預料到檢方會抗告而難逃遭羈押的命運，因此就透過南部地方人士，立刻緊急安排偷渡。

外傳陳啟昱在10月24日就潛逃出境，地方人士表示，陳當時應該還在國內，躲在一處秘密地點進行滅證及處理私人事務，直到南部友人安排好船期，約25日至27日間從南部高雄與屏東交接界處水道潛逃。

地方人士指出，該處地點有多處小漁港，以及河海交界處的水道，過去就是經常走私的地點，小船可以深入陸地，而不需要冒著海巡查艙的風險，透過小舢舨載到外海後再由母船接應，目標較不顯著。

但陳啟昱避免行蹤曝光，還刻意將私人手機及物品全放置在秘密地點，甚至疑似有共犯帶著跑，營造他人還在國內的假象，爭取逃跑時間，讓檢調疲於奔命。但實際上，他人早已出海，目前疑似在東南亞。

檢調也疑似掌握，過去流入他帳戶的不明金流將近1億元，早在案發前，已透過小三提領後並洗至國外，依此也會依照國外金流追查陳的可能下落。

地方人士指出，外傳他人逃往在菲律賓，但他深知菲國與我方簽有司法互助協議，要協助逮人相當容易無法久待，逃往的地方應該是與我方沒有司法互助協議的東南亞國家。