大陸《第一財經》20日報導，近日有媒體指稱，中國大陸礦業龍頭紫金礦業控股的Continental Gold Inc.（大陸黃金）旗下哥倫比亞武里蒂卡金礦遭遇非法採礦。中國大陸駐哥倫比亞大使館當地時間19日回復表示，駐哥使館高度重視上述專案遭遇非法採礦侵擾和安全問題，特別是在5.17襲擊事件後，堅持不懈做哥倫比亞內政部、礦能部等部門和軍警方工作，敦促哥方採取切實有效措施保障專案安全運營，同時指導督促紫金武里蒂卡金礦項目公司統籌發展和安全，加大安保投入，在確保項目和人員安全前提下穩妥開展生產經營。

陸駐哥使館稱，獲悉上述報導後，駐哥使館第一時間與項目公司聯繫，大使專門聽取企業彙報並約見哥國家礦業署長。

陸駐哥使館說，據瞭解，今年6月，為回應當地社會和媒體對項目形勢的關注，澄清非法採礦犯罪集團對企業的造謠抹黑，項目公司接受當地主流媒體和《華爾街日報》採訪，引導其客觀報導企業面臨困境。綜合看，在持續加強物防、人防、技防措施情況下，專案面臨的安全風險雖不容忽視，但總體較為可控，企業生產能力持續擴大，經營業績良好。陸駐哥使館將密切關注項目安全形勢，深入做哥方工作，並指導企業安全穩妥經營和妥善應對輿情。

根據紫金礦業官網14日發布的情況說明，大陸黃金武里蒂卡金礦是哥倫比亞最大的黃金礦山之一，公司於2020年3月完成收購，公告的資源量為352.7噸，平均品位9.3克／噸。公司完成收購後，迅速啟動礦山重建，項目於2021年下半年正式建成投產，形成4000噸／天採礦能力，全面達產後將實現年產金約9噸。

情況說明稱，為保障礦山安全和正常營運，專案交接時大陸黃金即與哥倫比亞政府有關部門簽署安全保衛協定，政府派駐武裝部隊和警察，以打擊非法暴力採礦活動，保障礦山建設、生產和人員安全。但2022年下半年以來，由於現場執法和警力不足，非法採礦活動屢禁不止，非法採礦、暴力襲擊事件大幅增加，給大陸黃金正常的生產活動帶來嚴峻的挑戰。

在此期間，大陸黃金持續向哥倫比亞國防部及國家和地方軍警通報礦區情況，積極尋求協助，並通過各種管道譴責非法採礦行為；同時，針對哥倫比亞政府未能根據其國際條約義務為專案提供全面的安全保護事宜，向世界銀行國際投資爭端解決中心（ICSID）提出仲裁請求。

情況說明表示，公司及大陸黃金堅持與非法採礦活動作鬥爭，礦山雖然受到非法採礦的影響，但在大陸黃金現場團隊努力之下，黃金產量持續上升。經統計，大陸黃金2021-2023年產金分別為6.1噸、7.7噸、8.3噸，2024年截至第三季底已產金7.5噸，完成全年8.6噸產量計畫的87％。