松山分局破獲百家樂賭場。（警方提供）

松山分局破獲百家樂賭場。（警方提供）

台北市警察局松山分局日前接獲情資，疑有賭場隱身於南京東路商辦大樓內，組成專案小組深入追查，經確認藏匿地點及蒐證掌握營運模式後，日前晚間由松山分局督察組率各所隊專案小組，及刑大特勤中隊警力，持台北地方法院核發搜索票一舉破獲這個百家樂賭場。

經了解，該賭場由40多歲的高姓男子負責經營，聘請荷官3人、員工2人，該商辦大樓內，除設有門禁管制外，更裝設數個監視器鏡頭嚴密監控，仍難逃法網遭警方破門查獲，現場帶回高姓負責人、工作人員、荷官以及賭客10人，合計查獲16人。

現場查扣抽頭金新台幣8萬8500元，賭資86萬9 000元，預備籌碼49萬分，賭客籌碼628萬0700分，監視器，包含14個鏡頭、2部主機、2台螢幕、點鈔機1台、電子路單設備2部，含主機、鍵盤、滑鼠、螢幕、USB及賭具等相關證物。

警詢後將高嫌等6人依刑法賭博罪移送台北地檢署偵辦；其餘賭客10人依違反社會秩序維護法裁處。