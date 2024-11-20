新北市一名男子2020年起對當時9歲、10歲左右的女兒猥褻及性侵，女兒在偵查中的陳述狀寫「我希望爸爸改」、「我希望爸爸不要摸我」，最高法院斥責他犯行重大，依對未滿14歲之女子犯強制性交等罪判處10年徒刑，全案定讞。

這名男子在2020年1月至2月小學寒假期間的某日時，在他新北市住處房間內，以手隔著衣褲捏9歲女兒的胸部，同年12月8日晚間又以手隔著衣褲撫摸女兒的胸部，並用生殖器觸碰她的私處，她因畏懼被告而未反抗。

女兒10歲時，他住處不顧她的掙扎反對加以性侵，她就讀的學校在2020年12月8日發現情況有異而通報後，隨即由社工將她帶走並安置。案發後，她在檢方偵查中的陳述狀寫道「我希望爸爸改」、「我希望爸爸不要摸我」

一審將他判刑8年6月，但台灣高等法院二審斥責他泯滅人倫，犯罪的動機可議、手段惡劣、侵害法益重大，一審從輕酌定，未充分審酌他所為影響她一輩子的建全成長與幸福人生之路，因此加重量刑。

二審將他依對未滿14之女子犯強制猥褻罪，共2罪，各處有期徒刑4年2月。又對未滿14歲之女子犯強制性交罪，處有期徒刑8年2月。應執行有期徒刑10年。他不服提上訴，最高法院駁回確定。

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