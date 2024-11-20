基隆市由於開發時間很早、汙水管道建置也很晚，迄今還在進行汙水下水道的全市建置及接管。議員要求市府重視既有社區的汙水接管，主動避免日後可能會發生的爭議。基隆市長謝國樑表示，將責成市府都發處與工務處協助推動，全面提升汙水下水道接管率。

基隆市議會20日上午進行施政總質詢，議員吳驊珈指出，安樂區壯觀里當初是一個大型建案，集結了14個社區，因此當時建商經營了民間的汙水處理廠，負責處理社區內的汙水。但隨著市府汙水管道即將施工，工務處認為共需在現行社區內的汙水管道最低點進行接管，就可以處理社區的汙水。

吳驊珈指出，隨著社區管線逐漸老化，未來若社區內的汙水管線有問題，找不到建商，這2300戶將求助無門。為此，她建議市府建議將基隆市汙水下水道系統直接接管至各社區，不僅提升接管率，更解決已經可預見的管理問題。

吳驊珈表示，安樂區武崙街上有武崙國中、武崙國小以及新建社區，目前還有新的開發案，要求基隆市政府應針對新建案主動要求建商及既有的社區，接管基隆市汙水下水道系統，改善市民居住環境，降低環境汙染，淨化水資源。

謝國樑說，他上任後才發現，基隆市汙水下水道的接管道遠較他預想為低。他也曾與工務處溝通，認為基隆市的汙水接管率可能無法在有限的時間內提升到九成以上，為此，他排出期程希望持續提升接管率。

針對壯觀里的汙水管道問題，謝國樑要求都發處協助釐清各社區的建築線，並由工務處與各社區協商，將汙水下水道接管到各社區的汙水管道接口。避免後續可能發生的管道管理問題。