員林客運公車追撞自小客車，無人傷亡，但因正值交通尖峰時段，眾多車流卡在路上動彈不得，引發用路人抱怨連連。（民眾提供／葉靜美彰化傳真）

彰化縣溪湖鎮員鹿路二段與長青街口，今（20）日早上7時14分發生一起員林客運公車追撞前方停等紅燈自小客車意外，所幸2車駕駛及公車上滿載乘客皆未受傷，但因正值上班上學尖峰時段，公車上急著趕往學校的學生，急call家長來載，後方眾多車流卡在員鹿路上動彈不得，引發心急上班上課的民眾抱怨連連。

這起車禍發生在今（20）日早上7時14分，警方獲報溪湖鎮員鹿路二段與長青街口發生車禍，一輛由27歲林男駕駛的員林客運公車，沿員鹿路外側車道西往東方向行駛，疑因未注意追撞到前方停等紅燈，由40歲許女所駕駛的自小客車，造成公車前車頭、自小客車後車尾受損，幸無人受傷。

有民眾將車禍情形po上網表示，員鹿路雙向塞死死，原地停了3次紅燈還動彈不得，因正值上班上學用路尖峰時段，提醒用路人改道，有網友表示，很多車硬要過，導致其他路口車完全出不去，也有網友表示，自己女兒剛好搭乘該公車上學，幸好碰到補習班老師順路載了一程。該起車禍已排除，車禍原因由警方釐清中。