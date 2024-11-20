為促進全球動物園間的物種保育合作，維護瀕危物種的基因多樣性，台北市立動物園與歐洲動物園暨水族館協會及美洲動物園暨水族館協會跨區域合作，今年從新加坡動物園調度1隻雄性侏儒河馬Thabo來台。園方20日表示，Thabo已於昨日抵達園區，待1個月的檢疫期，再視適應狀況擇期與大家見面。

園方分享，非洲動物區現有2母1公的侏儒河馬，其餘家族分族群居住在壽山動物園、台東池上牧野、頑皮世界野生動物園及旅居美國微風灣動物園Gulf Breeze Zoo，昨日剛抵達的Thabo目前2歲又1個月大，名字在南非恩古尼語中意指「開心」與「愉悅」，是個充滿祝福的名字，期待年輕的侏儒河馬為保育工作帶來希望與正能量。

Thabo目前狀態良好，觀察到正常進食、排泄，也迫不及待玩水盆裡的水。（台北市立動物園提供）

園方解釋，侏儒河馬是分布於西非的瀕危物種，主要面臨危機為棲地喪失、非法獵捕，以及人類活動干擾等威脅，根據國際自然保護聯盟統計，其已被列為「極危」亟需保育物種，在野外僅有少數區域的族群能夠倖存，因此列為保育優先物種之一。

園方說， 為強化侏儒河馬的域外保育工作，園區參與全球多個動物園跨區域物種協調與管理計畫，透過合作來確保這些珍稀物種能夠在專業的照養與管理下持續繁衍與生存，也代表園方對全球物種保育的承諾，期待Thabo在新家園中茁壯成長，為未來的侏儒河馬保育工作注入活力與希望。