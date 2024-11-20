前警政署長張四良19日驟逝，享壽83歲。而他在過世前一晚，還與警界老部屬及友人聚餐，且席間並無異狀，豈料竟發生憾事，警界與各界人士皆感訝異。有醫師曾列出10大猝死徵兆，其中包括經常莫名感到疲累、反覆胃腸道症狀、出現不明原因疼痛等，若這些症狀伴隨出現，就要留意恐有猝死危機，務必提高警覺。

急診專科醫師魏智偉曾在《健康好生活》節目上盤點10大猝死徵兆，並提醒除了是問診時重要的參考依據外，往往這些症狀更會伴隨著出現，不可不慎：

1、反覆胃腸道症狀。

2、經常莫名感到疲勞和累。

3、胸悶。

4、出現不明原因疼痛。

5、頻繁心悸。

6、經常出現眼前發黑、單側、雙側肢體麻木。

7、盜汗。

8、經常頭暈、昏厥。

9、憋氣、口唇發紫。

10、失眠、被憋醒。

魏智偉進一步說明，假設出現胸悶，且伴隨下巴、左邊肩膀麻、不舒服，此時要懷疑可能是心臟方面的問題；或是發生頻繁心悸、心律不整、眼前發黑、頭暈、暈厥等症狀，也可能代表心血管已不是那麼健康。

魏智偉還說，睡眠常常被中斷，有時真的是心臟不舒服者，於長時間躺平後會有喘氣不順的情況，導致半夜醒來。他並特別提到，盜汗是值得注意的一大警兆，由於人在極度不適時，自律神經若過度興奮會冒冷汗，當伴隨像是胸痛的症狀，恐意味著嚴重疾病即將發生，務必提高警覺。