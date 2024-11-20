雲林縣麥寮鄉許姓女子30多年來飽受思覺失調症所苦，2023年7月突然發作趁母親與胞姊熟睡時，拿剪刀刺殺2人導致傷重不治。雲林地院雖認為，「面對身心疾病未知的情況太多」，但仍依殺害尊親屬與殺人等2罪合併判刑14年；許女不服上訴，台南高分院20日維持原判，可上訴。

據了解，許女罹患情感型思覺失調症30多年，領有中度身心障礙證明，但一直努力定期就醫、服藥，也找到停車場管理員的工作，與母親相依為命，姊姊也從高雄遷回雲林老家同住；許女每逢媽媽、姊姊需要外出採買、就醫時，還會開車幫忙，母女3人日子過得平順。

去年7月14日晚間9點至11點之間，許女突然發作，在住家趁母親與姊姊都熟睡之際，持剪刀在住處臥房刺向母親及姊姊，2人與許女發生拉扯、纏鬥，但許女仍連續刺向對方，造成2人都因全身多處剪刀穿刺切割傷、大量出血、低血容性休克死亡。

之後，其他家人於同年7月15日凌晨5點半返回住處發現屍體即報警處理；警方於同日上午8點多，循線在雲林縣二崙鄉自強大橋上路旁查獲許女。

許女被捕後聲稱，她與魔教總教主、神靈對話，母、姊、妹都被邪靈附身必須殺掉，按照原本計畫也要等妹妹熟睡後殺死。雲林地院送請醫院精神鑑定，發現她無病識感、服藥不規律，須接受長期穩定的住院治療，審結後依對直系血親尊親屬犯殺人罪處刑12年，又犯殺人罪處刑10年，應執行14年，服刑前接受監護5年及治療。

法官還說，對長期身心患者來說，許女透過家庭支持、社區支持維持非常好的生活能力，陪伴母、姊也盡心盡力；審理過程看到被害人家屬眼淚掉不停，令人鼻酸，兩邊都是至親，原諒很難，不說原諒也很難，一邊是已離開人世還難以理解被告行徑的母女，一邊是原本很重視家人、日後疾病穩定要如何面對犯行的許女。

法官感嘆，身心疾病讓人辨識能力及控制能力急速降低，從一個全然無攻擊性的病人變成弒親的凶手，這並不是社會安全網沒有接住，而是面對身心疾病未知的情況還是太多。

許女以一審量刑過重上訴後，台南高分院認為，許女有情感型思覺失調症，犯案時辨識行為違法的能力明顯減低，一審已依刑法減輕其刑，並就殺害直系血親尊親屬罪的有期徒刑部分先加後減，但因不符自首要件，也不適用刑法第59條的減刑規定，在認事用法及量刑基準都沒有改變的情形下，量刑難認過重。