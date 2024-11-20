針對民進黨批前總統馬英九和馬英九基金會執行長蕭旭岑「背叛台灣人民」。蕭旭岑今日痛批，把台灣帶向戰爭的人，才是真正出賣台灣的人。賴清德台獨路線的「新兩國論」違反中華民國憲法，違背台灣人利益，應該在美國新總統上台前全面放棄與調整，否則就是對不起台灣人。

蕭旭岑指出，賴被習「點名」後，賴清德的國安團隊一片慌亂，荒腔走板，表現得完全不像樣。國安局長居然還把大陸外交部新聞稿與中共官媒都當成「認知作戰」。這是在欺騙國人，希望掩蓋台灣已經很危險的事實，馬前總統是指出台灣當前的真相，並提出建言與解方，卻被當成「說出國王沒有穿衣服的小孩」。

蕭旭岑痛批民進黨「中國部」，居然還有臉指責他分析賴被點名後，「兩岸在政治上已無迴旋空間」是「配合中共論述」，完全無視於多數兩岸專家都如此解讀，這已經是常識，更是台灣民眾應該知道的。但是民進黨急著「抹紅」，來掩飾它們不希望台灣人知道的真相，這是最可惡的地方。

蕭旭岑也質疑，為何賴清德與綠色政客這麼在意有沒有被習近平點名？還拚命去澄清「沒有被點名」？依照賴清德與綠色政客這麼喜歡玩「抗中」牌，被點名不是能「提高國際能見度」嗎？還是賴清德跟沈伯洋一樣，被點名台獨份子就急著否認，可見「抗中」是假的，選票與鈔票才是真的。

蕭旭岑強調，馬前總統和他都堅持說真話，堅持應該遵守中華民國憲法，正視憲法的「統一」前言與「一國兩區」的設計，如此才能面對兩岸危殆的局勢，好好來解決問題。但是綠色政客卻指責遵守中華民國憲法的人是「出賣台灣」，這是「做賊喊捉賊」，真正出賣台灣，背叛台灣人民的人，就是這群企圖把台灣帶向戰爭邊緣，謀取選票與鈔票利益的惡質政客。

蕭旭岑表示，馬前總統和他都將堅守台灣人利益的立場，阻止賴清德與民進黨把台灣帶向戰爭邊緣。民進黨政客與綠色側翼違反中華民國憲法，無視「兩岸同屬一個中國，分為台灣與大陸地區」的條文，動輒把遵守中華民國憲法的人都扣上「中共同路人」的帽子，企圖把台灣「烏克蘭化」，讓台灣的年輕人上戰場，才是真正背叛台灣人民的行徑。

蕭旭岑表示，美國新總統川普的「保護費」、「台灣太遠」、「台灣是筆尖」等說法，讓賴清德與民進黨一直欺騙國人的「美國一定會來」牌，開始失去作用。他認為賴清德應該誠實告訴國人，如果台海有衝突，美國不來，我們可以保障台灣百姓的安全嗎？如果無法保證，賴清德應該「華麗轉身」，揚棄「新兩國論」，遵守中華民國憲法，台海還會真正和平，也才能確保台灣人利益。