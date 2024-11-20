商學院是高中生選擇科系的熱門選項，其中在財經學群當中，包括財務金融、國際企業、會計及經濟等學類，除了畢業之後能進入穩定成長的金融業之外，在各個商業領域也有多元發展。高教資訊平台「大學問」網站統計，2024 高中生最愛的熱門科系當中，商學院龍頭非台大莫屬，台北商業大學則是科大商學院的領頭羊。

近年國內金融市場穩定成長，根據金管會銀行局「銀行業專業人才供需推估及調查結果」顯示，在2024到2026年，銀行業就業人口將從16萬5000人增加為17 萬5000人，人才需求成長6％。其中，財金科系為銀行業重要的人才培養基地。對高中生而言，未來就業發展的考量，成為選擇科系的指標。

台大財金不僅蟬聯社會組考試分發最高分多年，國內大學有70個財金科系招收學士班，為目前最多大學設立的商學院科系。早期商學院最熱門的國貿，因產業轉型，根據「大學問」網站資訊，自2024年1到9月3934萬筆使用數據顯示，國企學類科系現今招生科系為50 所，而各系平均點閱率

比財金學類科系少29.61％。

「大學問」表示，財金科系前10名，以頂大、中字輩等國立大學為主，除了台大財金、政大金融外，中央財金、中興財金和台北大學金融，近年選填志願競爭越發激烈，另外私立大學輔大金融與國企及淡江財金，由於北部金融機構多，加上學測篩選標準，對於前均標考生較為有利，也備受注目。

「大學問」指出，商學院傳統科系國企領域，排行第一名北商國際商務，是不少統測商管群考生的夢幻科系，加上學測考生透過四技申請管道，也能進入科大，關注度增加許多，因此還贏過台大國企和政大國貿。中南部中小企業多，對於國貿人才需求，仍保有一定水平，台中、高雄的學校包括台中科大國貿、中山國際經營學士全英文學位學程、逢甲國貿、東海國貿、高科大國企都進入國企學類前10名。

「大學問」提到，由於各行各業都需要會計人才，另外考取會計師被視為金飯碗，目前全國38所會計學類科中，台大會計、政大會計、成大會計，以及中字輩北大會計及中興會計，深受頂標學生青睞。

另外私校綜合型大學，輔大會計、逢甲會計及中原會計，則穩定隨著學校排名前進。科大會計學類則因應就業市場職能需求，轉型為會計資訊，包括北商會計資訊、中科大會計資訊、高科大會計資訊及致理科大會計資訊等，仍為統測商管群考生選擇的重點科系。

「大學問」指出，橫跨商學院和法學院的經濟學類25 系集中在普大，其中前5 名皆為國立大學，包括台大經濟、政大經濟、中大經濟、成大經濟及北大經濟。