外資報告顯示，對於黃金明年上看每盎司3000美元，違規攜帶黃金旅客的也日趨嚴重！根據台北關統計，今年旅客違規攜帶黃金出入境的大幅增加到12328公克，年增率超過6成。

關務署台北關統計，113年迄今，查獲旅客出入境未申報攜帶超過限額之現金、黃金等洗錢防制物品案件已達56案，較去（112）年度42案，增幅約33％，沒入價額折合新台幣自3,943萬元增加至5,884萬元，增幅高達49％，其中黃金更是由7,637公克大幅增加至12,328公克。

台北關表示，依據現行規定，旅客出入國境攜帶現金部分，以10萬元為限、人民幣以2萬元為限、其他外幣則以等值1萬美金為限；非現金部分，無記名有價證券總值以等值1萬美金為限、黃金以等值2萬美金為限、其他有洗錢風險之貴重物品（如鑽石、寶石、白金等）以等值新台幣50萬元為限，攜帶以上物品超過限額者，均應主動向海關申報。

台北關進一步指出，上述「各項」物品限額部分，係以「每位」旅客「個別計算」，且「無年齡限制」，旅客向海關辦理申報後即可攜帶出入境，申報作業亦無須繳交任何稅費或手續費，該關呼籲旅客誠實申報以保障個人財產。

台北關提醒，旅客不論是出境或入境，攜帶現金及貴重物品超過限額時，應依規定主動申報，避免因疏忽或誤解法規而導致財物遭沒入或罰鍰。如對出入境申報尚有疑問，可至該關網站〔旅客通關〕專區查詢，以確保自身權益。