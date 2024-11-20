花蓮今天接連受地震、風災影響百業蕭條，壽豐鄉為此編列逾1600萬元經費，預計明年普發鄉民每人1000元振興關懷金，提案獲鄉民代表會審議通過，鄉公所近日將積極研擬發放的細節以及領取資格，盼能趕在開春前後開始發錢。

鄉長曾淑懿表示，花蓮縣政府今年普發3000元振興券，壽豐鄉全鄉核發16251件，發放率超過96％，考量鄉親近年接續遭遇疫情、風災、地震，生活相當艱辛，於是率領鄉公所團隊，首次提案預計明年度發放1000元振興關懷金的預算及自治條例。

經壽豐鄉公所將振興關懷金提案送進壽豐鄉代表會第22屆第4次定期大會，獲得全數代表支持且審議通過，近日將積極研議明年度首發振興關懷金的施行細則，預計明年開春前後會普發給每位鄉民，且考量便民採發放現金。

曾淑懿表示，她就任以來均以鄉親需求為依歸，壽豐鄉在2023年啟動生育津貼1萬元補助後，隔年再加碼1萬元，讓鄉內新生兒人數逐漸成長，甚至今年1月到9月已核發74人；意外保險也從15萬提高到30萬，今年1至9月已有4人受惠，期望藉此撫慰鄉親失親之痛。她也感謝鄉代會長年支持公所的施政計畫，齊心推升壽豐鄉的正能量。