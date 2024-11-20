擁有77萬粉絲訂閱的YouTuber「PEETA葛格」（本名黎育欽），今年3月遭警方搜查其健身房搜查，在辦公室抽屜搜出1包大麻菸草及含大麻成分的電子菸，PEETA葛格雖否認持有毒品，但仍被警方送辦。台北地檢署調查後，今（20）日就持有大麻電子菸部分，給予緩起訴處分，期間1年，須支付公庫15萬元。

此外，就持有1包大麻菸草部分，黎男否認犯行，辯稱員工休息室並非他專屬的，只要是健身房的員工都可以自由進出休息室，雖然自己衣服口袋內有查扣到毒品，但那個不是他的，不知道是誰放進去的。

檢方調查，經鑑識小組針對扣案毒品溯源採證，以光源檢視扣案毒品外觀後，未發現足資比對的指掌紋及DNA可供進行交叉比對，因此認為黎男所辯，尚非無稽，也查無其他積極證據，依罪嫌不足給予不起訴處分。

另外，北檢10月8日因他的尿液毒品反應呈現陰性，8日認為PEETA葛格吸毒罪嫌不足，給予不起訴處分。

今年3月間，北市警中山分局長春路派出所接獲線報，指「PEETA葛格」28歲男子黎育欽非法持有第二級毒品大麻，隨即組成專案小組展開跟監、埋伏。

警方3月15日到他健身房搜查，在他的辦公室抽屜搜出毒品大麻、吸食器等，PEETA葛格否認持有，辯稱不知道誰放的，但警方仍對他進行採尿送驗，並依毒品罪嫌移送法辦。

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