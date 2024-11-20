7-11自即日起與米其林綠星餐廳小小樹食合作，推「小小樹食繽紛時蔬青醬筆管麵」、「小小樹食義式紅茄嫩蛋燉飯」，89元。（7-11提供／朱世凱台北傳真）

全家蔬食品牌「植覺生活」推出3款新品包括「素魷魚羹麵」、「大口蕃茄牛若風味飯糰」、「義式蔬菜蕃茄筆尖麵」。（全家提供／朱世凱台北傳真）

全家植覺生活X隨緣「素魷魚羹麵」，85元。（全家提供／朱世凱台北傳真）

每年11月25日為「國際蔬食日」又稱「世界無肉日」，由於蔬食飲食文化蓬勃發展，彈性素食者占全球人口42％，加上健康意識抬頭讓許多葷食者也願意吃蔬食，超商看好潛在商機紛推新品，號稱能滿足全餐期需求。

7-11「天素地蔬」長期推廣綠色日常飲食，觀察相較於傳統素食，年輕族群對於西式蔬食的接受度較高，冷藏鮮食像是金沙烤豆腐義大利麵、松露菇菇燉飯等商品均相當熱賣，曾創下一個月熱銷超過18萬份紀錄，近日特別瞄準消費需求，與米其林綠星餐廳小小樹食合作，推「小小樹食繽紛時蔬青醬筆管麵」、「小小樹食義式紅茄嫩蛋燉飯」兩款西式新商品，並且購買「天素地蔬」冷藏、冷凍指定鮮食自11月22日至11月26日還可享OPENPOINT點數10倍回饋。

7-11「天素地蔬複合店」遍布全台各縣市，業者更在500間鄰近醫院、宗教場域、住宅社區等門市，引進一台貨架規模的天素地蔬常溫商品，將暢銷品項集中陳列，26日前天素地蔬複合店指定商品第二件71折，且「天素地蔬複合店」更推抽獎活動，品牌指定複合店商品滿兩件有機會獲市價8756元的陽明春天雙人餐券。

全家去年推蔬食品牌「植覺生活」開發出飯糰、主食、沙拉、袋裝小吃等超過20款商品，響應國際蔬食日，植覺生活推3款新品，首推薦攜手國內素食龍頭品牌「隨緣」推出的「素魷魚羹麵」，以隨緣明星泡麵口味為開發，大塊Q彈素魷魚加大白菜、黑木耳，濃郁湯頭佐以烏醋提味，美味可口；另有「大口蕃茄牛若風味飯糰」，以義式紅醬搭配植蔬牛若塊，顛覆對蔬食想像；「義式蔬菜蕃茄筆尖麵」選用Q彈筆尖麵搭配多彩的蔬菜，再以酸甜蕃茄醬底，加上酸豆與朝天椒提味，酸甜又帶點辣讓人胃口大開。

另外，全家「搖搖茶吧」冬季推「杏仁國寶奶茶」，國寶茶又稱南非博士茶，以淡雅茶香、無咖啡因而受到歡迎，搖搖茶吧再攜手永豐餘生技，以國寶茶搭配杏仁，入口滑順、香氣四溢，更喝得到杏仁的顆粒感，成分單純、無添加香料、色素及多餘的糖，即日起至12月10日會員可享59元優惠價。