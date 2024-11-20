大陸11月貸款市場報價利率（LPR）保持不變。

大陸官方微信公眾號「中國人民銀行」 20日消息，中國人民銀行授權大陸全國銀行間同業拆借中心公布，2024年11月20日貸款市場報價利率（LPR）為：1年期LPR為3.1％，5年期以上LPR為3.6％。以上LPR在下一次發布LPR之前有效。

2024年10月21日貸款市場報價利率（LPR）為：1年期LPR為3.1％，5年期以上LPR為3.6％，均下調25個基點，是今年以來LPR第三次下降，也是降幅最大的一次。

在兩期限品種LPR10月均下調25個基點後，一如市場普遍預期，11月LPR將按兵不動。

彭湃新聞報導，今年以來，1年期和5年期以上貸款市場報價利率分別累計下降了35和60個基點。其中，作為個人住房貸款和企業中長期貸款定價參考基準的5年期以上LPR利率在2月下降25bp，這一調整是LPR改革以來的最大下調幅度。7月20日，1年期和5年期限LPR雙雙下調10bp。10月21日，1年期和5年期限LPR下調25bp，下調幅度均為2019年新版LPR報價改革以來的最高值。

在LPR連續下調後，貸款利率保持在歷史低位水準。其中，10月份新發放企業貸款加權平均利率為3.5％左右；新發放個人住房貸款利率為3.15％左右。

貸款市場報價利率（LPR）由各報價行按公開市場操作利率（主要指中期借貸便利利率）加點形成的方式報價，由全國銀行間同業拆借中心計算得出，為銀行貸款提供定價參考。目前，LPR包括1年期和5年期以上兩個品種。