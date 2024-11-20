周二台股ADR全數紅盤，台積電ADR收漲1.17%，日月光、聯電ADR也漲逾0.5%。周三權值王台積電(2330)開漲5元至1045元，盤中最高達1050元，上漲0.96%或10元，隨後空方出動，翻黑最低至1035元，下跌5.00元或0.48%。聯電(2303)同樣平盤震盪，而鴻海(2317)、日月光投控(3711)則走揚逾0.5%。

年底旺季、川普關稅催使提前出貨題材，貨櫃三雄股價表現亮眼，航運股之中陽明(2609)、中櫃(2613)、萬海(2615)帶頭有勁。AI概念股漲多跌少，輝達財報將公布、美超微拚緩下市危機，相關個股小型點火，川湖(2059)、英業達(2356)、廣達(2382)、台光電(2383)、原相(3227)、雙鴻(3324)、譜瑞-KY(4966)、祥碩(5269)等走勢向上。

散熱題材可期，但鴻準(2354)遭鴻海處分持股，股價大挫9%以上，失守月線。輝達財報可期，矽光子概念股有勁，聯亞(3081)觸及漲停，上詮(3363)、IET-KY(4971)、日月光投控(3711)、智邦(2345)、矽格(6257)等表現紅潤。而近期熱門的BBU備援電池概念個股漲勢輪動，市場看法分歧，相關個股財報尚未貢獻導致多方收手，另一派認為題材後市可期宜續漲布局，錸寶(8104)再度漲停，環科(2413)、全漢(3015)、康舒(6282)等漲幅驚艷，興能高(6558)、加百裕(3323)則跌幅超過半根跌停。

周三即將迎來AI龍頭輝達財報，美系更直言，這個今年最後重頭戲，戲份比聯準會(Fed)12月開會議更為重要。台系分析師認為，輝達財報肯定優於預期，甚至達到超高標，但輝達漲幅已大，不過對台系供應鏈補漲有力，鴻海、廣達等概念股均可期，但輝達下一季財報仍有變數，即過熱問題牽動出貨表現，留意展望說法。

歷年經驗顯示台股第4季表現相對亮眼，年底前震盪拉回時擇優布局偏多。整體台股走勢分析，分析師認為，台股衝高有壓，但不至於大幅壓低，持續區間震盪。