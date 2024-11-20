美系外資表示，在過去兩年對大中華區的微控制器（MCU）市場保持保守觀望之後，目前看到需求前景終於開始改善。家庭電器銷售進一步加速，10月份增長至39%，相較9月的21%有顯著提升，受惠於以舊換新計畫的推動。儘管10月的強勁銷售部分來自於今年較早前的「雙11」促銷活動提前銷售，這可能導致11月的銷售相對疲弱，但根據經銷商的說法，普遍認為需求展望有所改善，特別是在小家電和白色家電領域。此外，預計需求增長的動能將持續至2025年。這一趨勢令人振奮，因為在1-2個月前，大多數經銷商仍對前景保持保守態度。目前來看，價格上漲的可能性不高，但隨著需求的改善以及渠道中庫存的精簡，預計大中華區的MCU公司有良好的增長機會。

美系外資表示，在2024年第三季度財報季中觀察到前景分歧。全球領先公司例如意法半導體（STMicro）預期庫存消化將持續到2025年中，而中國本土供應商如兆易創新則表示整個供應鏈的庫存相當精簡。家電MCU供應商如芯海科技預計2024年第四季度銷售將環比增長約30%，而另一家國際公司瑞薩半導體則進一步下調了其營收指引，原因在於汽車及工業需求的疲軟。預計中國MCU公司將繼續在中國市場上擴大市占率，整體來說，大中華區MCU預計將超越全球同業。展望2025年，需要關注的重點將是大中華MCU公司在汽車MCU方面的發展進展。

最後，美系外資表示，目前對於MCU市場的看法更加樂觀，但在選股上仍需謹慎，看好具備強大基本面的個股將表現出色。以個股來說，給予樂鑫科技持加碼評等，主要因為其具有競爭力的RISC-V MCU產品帶來的市占增長；給予新唐（4919）加碼評等，基於其在BMC（遠端伺服器控制晶片）及中國MCU市場觸底反彈的新進展。而對於芯海科技（300327.SZ），則持中性（EW）評等，因AMOLED驅動IC的激烈競爭，但MCU及BMIC需求有所改善。兆易創新（603986.SS）持減碼評等，考慮到NOR價格低迷以及DRAM價格壓力。