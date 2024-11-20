女星林千又曾與男星納豆（林郁智）交往而獲得關注，之後更簽約成為吳宗憲旗下藝人，不過兩人分手後，她就逐漸淡出演藝圈，近年來轉戰電商和精品代購。不過，今年2月卻又因指控富商男友施暴，讓感情生活再度登上新聞版面。如今她突然曬出無名指被套牢的照片，並寫下「Happily Ever After（從此以後幸福快樂）」，讓外界相當驚喜。

林千又17日迎來32歲生日，於是她便飛往夏威夷海邊慶祝，而她事後也分享了慶生當時的照片。可見擺著浪漫燭光晚餐的桌上，一旁還有玫瑰花瓣，其中值得注意的是，她伸出左手大秀閃耀戒指，文中寫著「Happily Ever After從此幸福快樂」，同時感謝對方：「謝謝你給我一個避風港，遠離狂野的海洋」，疑似被名為「Dr.Jeon」的新歡求婚。

然而，貼文曝光後，許多網友紛紛留言祝她生日快樂，同時恭喜她，但也有人好奇她是否真的要結婚「嚇死寶寶了，我以為親愛的要結婚了」，對此，林千又笑回：「還不明顯嗎」，再度引發外界聯想，疑似默認。

其實林千又今年2月才在社群曬出多張黑底白字文、傷勢照片，控訴遭交往3年的40歲賴姓富商男友毆打，並稱對方闖到她家偷走14個價值超過600萬的愛馬仕名牌包，當時事件鬧得沸沸揚揚；如今她突然曬出無名指鑽戒，就有人留言：「哇～! 恭喜千又，幸福快樂，遠離以前的負能量」，而她也開心回覆對方：「滿滿正能量治癒了我的全部」，可見她現在的生活相當幸福。

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