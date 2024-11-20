勞動部所轄的發展署北分署發生職場霸凌，引發外界關注，但勞動部部長何佩珊僅稱會送公務人員考績會議處，立委陳昭姿質詢時要求，要求在場所有主管填寫職場不法侵害指引自我檢核表、提供時任次長王安邦於2月約談分署長謝宜容資料，並且提出臨時提案移送檢調及監察院調查。

立法院衛環委員會20日邀請勞動部等相關部會就「職場霸凌防治與處理作業」專題報告。

立委陳昭姿表示，調查報告指出謝宜容大聲咆哮，未即時回覆、便遭責問，接到檢舉案還要知道檢舉人是誰，謝宜容的行為絕對是霸凌，要求3天內根據事實重寫報告，並且應提供今年2月約談報告。

陳昭姿說，如據資料顯示，謝宜容上任後因加裝24小時植物燈，造成電費大增，較上任同期增加55萬元，算不算貪汙？三節贈禮費用挪用各計畫經費，甚至要求外包裝特別設計，應移送檢調。

何佩珊坦言，報告中承認確是職場霸凌，監院已啟動調查，至於移送外部單位則要先完成內部懲戒，針對涉貪部分政風則已有瞭解及調查中，而2月並無正式的紀錄。

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