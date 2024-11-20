台北市和平新生天橋19日凌晨開拆，引發反拆團體強烈不滿、抗議，質疑市府拆除、施工不合規定，將依違反《職業安全衛生法》向北市勞動局檢舉。北市勞動局表示，目前尚未接到檢舉，一旦收到資料，受理後會適時前往察看。

位於北市大安區的「和平新生天橋」有42年歷史，北市府考量天橋會遮蔽駕駛視線、曾發生重大車禍，加上基於耐震等規範，決議拆除。反拆團體日前依《文化資產保護法》向市府提報文化資產審議，但經審議，判定不具文化資產價值潛力，且不予列冊追蹤，最終仍面臨拆除命運。

工程人員19日上午封橋、晚間11時進行封路工程作業，20日凌晨1時30分左右南側橋面完成切割、33分落地，天橋正式走入歷史。

但反拆團體質疑，過程中，施工人員拆除天橋上的紅綠燈、對加油站旁的橋柱進行部分拆除作業，施工現場沒有安全圍籬、沒有安全帶、焊接作業沒有護目鏡，更重要的是旁邊緊鄰加油站不到10米，質疑已違反《職業安全衛生法》。

勞動局勞動檢查處主祕康水順表示，目前尚未接到檢舉，但勞檢處11月4日就已派員至現場實施勞動檢查，告知事業單位應依職業安全衛生法規相關規定，作好安全防護設施，當時檢查沒有問題；勞檢處後續也會適時派員檢查，要求主辦機關及監造單位加強監督管理。