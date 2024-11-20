下周強冷空氣報到，氣象專家吳聖宇表示，今年颱風季後直接冬季降臨，下周二（26日）之後陸續有鋒面、華南雲雨帶、較強冷空氣接連襲台，又濕又冷，且預報顯示，大陸東北到西伯利亞東部有極渦低壓建立，並往南延伸，有利於冷空氣南下。

吳聖宇今（20日）在臉書發文，今年這個漫長的颱風季結束後，天氣一下子就有冬天的感覺，特別是這兩天東北季風影響，北台灣又濕又冷，今天清晨最低溫還是在新北石碇16.8度，不過台北站最低溫已經回到19.5度左右，濕度仍持續偏高，氣溫有稍微回升但幅度太小，感受依然很濕冷。

像今天這種底層為東北季風涼冷空氣，中層太平洋高壓邊緣暖濕空氣組成的華南雲雨帶型態，在台灣冬春季算是常見。（翻攝自 天氣職人-吳聖宇 臉書）

吳聖宇指出，東北季風會持續至下周一（25日）減弱，下周二（26日）之後可能陸續有鋒面、華南雲雨帶、較強冷空氣會影響台灣，預報資料顯示在大陸東北到西伯利亞東部有明顯的極渦低壓建立，帶動顯著的西風帶扭曲、主槽南伸的情況，將有利於冷空氣南下，不過預報仍有變化的可能性，到明後天會更清楚。

近日天氣方面，吳聖宇表示，萬宜颱風的外圍水氣順著太平洋高壓邊緣北上進入大陸華南，演變成華南雲雨帶型態，今晚到明天（21日）還有一次短波槽東移，華南雲雨帶東移通過中部以北上空，持續帶來陰雨，北海岸、東北角、大台北東側、宜蘭一帶雨量仍不小。

吳聖宇表示，周五（22日）短波槽通過後，比較乾冷的空氣南下，底層持續為東北季風，中高層轉變為西北風，水氣大幅減少，剩東北部零星雨，穩定的天氣預估從周五持續到周日（24日），但回溫幅度有限，北部、東北部白天高溫僅21～24度，花東24～26度，中南部26～28度，夜晚清晨中北部、東北部、花東縱谷內空曠地區仍可能出現16～18度低溫，如果雲量明顯減少，還要留意輻射冷卻降溫。