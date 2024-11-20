黑浮集團旗下「奎克咖啡」義享店目前正常營運。（柯宗緯攝）

高雄起家的「黑浮集團」2011年成立，旗下有黑浮咖啡等4個品牌，但近來爆出財務危機多家門市停業，員工被欠薪集體離職，會員憂心儲值金及寄杯索討無門。對此，業者今（20）日澄清，集團並無倒閉，正引進新的投資策略夥伴，進行品牌重塑、內部人員整頓，後續店休會陸續營業，消費者若想退款可洽總部有專人協助。

連鎖咖啡店「黑浮咖啡」2011年起在高雄發跡，全盛時期全台有11家分店，但打從今年9月開始，2個月內陸續關了4家門市，包括台北復興店、台北信義店、高雄岡山店、屏東東港店，經營危機已引發關注。

近日「黑浮集團」旗下多個品牌也傳出經營不善，包括黑浮高雄文山店、高雄台鋁店暫停營業；奎克咖啡高美店11月19、20暫停營業、巨蛋店11月19、20暫停營業；湳洋鍋物博愛店暫停營業、炸點串串場高雄店暫停營業。

黑浮集團員工不滿被拖欠多月薪水，直接到雇主網路社群出征追討，怒嗆「請問要發薪水了沒？」、「不要再一半一半這樣發了，我們也是要生活！」據了解，有部分分店員工甚至集體離職，另有人已經向勞工局投訴，希望能討回辛苦錢。

另外，有黑浮會員儲值上千元、甚至上萬元，擔心黑浮集團就此倒閉落跑，儲值金要不回來，但致電黑浮卻沒人回應。有老顧客透露，近期到奎克咖啡點餐，要點什麼沒有什麼，店家根本沒準備原物料，就連寄杯的「冰滴咖啡」等了2、3個月也點不到，還只能換成便宜的咖啡，令消費者氣炸。

對此，黑浮集團今澄清，「集團沒有倒閉」，各品牌分店部分有在營運中，有些店休狀況是因人員整頓，目前已經成功引入投資策略夥伴，內部正積極做品牌重塑計畫，未來會陸續復業。

黑浮也坦言，近年面臨疫情、融資環境嚴峻等困難，加上今年下半年好幾個颱風進而出現短暫財務壓力，但黑浮面臨這麼多挑戰會努力克服、沒有想要放棄。

針對欠薪風波，黑浮回應，資金面受到颱風等因素影響，確實有延緩發放薪資，但確保每月月底前將上個月薪資發放完畢，「公司也很努力10月薪資，確保11月底前發放完畢」。

至於消費者若要退費，黑浮強調，儲值金可以在集團4個品牌流通，若消費者選擇退費，可以到黑浮總部或致電，黑浮有成立專案小組受理，請消費者不用擔心。

高市府勞工局表示，至今已陸續受理該品牌相關企業勞工申請勞資爭議調解5案（11人），其中2案（5人）已調解成立，另3案依程序調解中。將通知雇主依調解方案給付工資，若仍未依限給付，依法可處雇主2萬至100萬元罰鍰。