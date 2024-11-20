烏克蘭說，它攻擊了俄羅斯境內約110公里處的一個軍火庫，此次攻擊造成兩次爆炸。軍方沒有公開說明使用了何種武器，但烏克蘭消息人士和一名美國官員證實，他們使用了ATACMS長程飛彈。

一名美國官員表示，俄羅斯攔截了八枚飛彈當中的兩枚，攻擊地點是一個彈藥庫。

俄羅斯外交部長拉夫羅夫(Sergei Lavrov)表示，使用ATACMS是西方想要加劇衝突的明確訊號。莫斯科表示，沒有美國的直接行動支援，是無法發射這些武器。

俄羅斯國防部還說，在周二晚間9點到11點55分之間，在中部和南部至少8個地區摧毀了42架烏克蘭無人機，其中包括在布良斯克地區的32架。

軍事專家說，使用美國飛彈可以協助烏克蘭保衛在庫斯克地區(Kursk)佔領的一小部分俄羅斯領土，作為談判籌碼，但是不大可能對戰爭產生決定性影響，原因是行動為時已晚。

ATACM飛彈的射程300公里，比莫斯科用來打擊烏克蘭的一些導彈要短得多，俄羅斯的超高音速包括據報導彈射程高達2,000公里的高超音速「匕首」飛彈，射程高達2000公里。

俄羅斯總統普丁在周二同時也簽署了新法令，降低核武攻擊門檻，以應對更廣泛的傳統攻擊，並且對西方發出警告。

分析人士說，最大改變是，因應對俄羅斯或盟友白俄羅斯的傳統攻擊，並對「主權或領土完整造成嚴重威脅」時，俄羅斯可以考慮核武攻擊。

而2020年法令中，包含的原則指出，如果敵人發動核子攻擊，或發動對俄羅斯國家生存產生威脅的傳統攻擊時，俄羅斯可以使用核武。

漢堡大學和平研究與安全政策研究所高級研究員Alexander Graef表示，整體的情況是，俄羅斯正在降低核打擊門檻，以應對可能發生的傳統攻擊。

俄外長拉夫羅夫表示，俄羅斯將盡一切努力避免核戰，並指出1945年對日本廣島和長崎使用核武的是美國。

新政策公佈後，投資人買進避險資產，政府公債和日圓上漲，而股市和歐元下跌。俄羅斯盧布兌美元匯率跌破100，唯一年多來首見。

俄羅斯外交官表示，該危機類似1962年的古巴飛彈危機，當時美俄兩國最接近核戰，如果西方認為俄羅斯會在烏克蘭問題上讓步，那就錯了。

俄羅斯副外長Sergei Ryabkov說，現在正在發生的事情在過去是沒有類似的，我們正在穿越未經開發的軍事和政治領域。