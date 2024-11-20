台北市教育局自今年起將敬師獎勵金自600元提高至2000元，台北市議員簡舒培表示，發放對象為公私立高中以下學校、市立幼兒園和市立大學教職員，但私立幼兒園、非營利幼兒園、職場互助教保中心教職員都領不到，為德不卒，應一視同仁。教育局表示，正就發放額度、對象條件與預算財源等因素審慎研議。

簡舒培接獲私立幼兒園教師陳情，台北市發放2000元獎勵金，卻漏掉私立幼兒園等。她說，依「台北市教師節敬師獎勵實施要點」規定，發放對象為學校編制員額內的教職員工，包含市立大學、公私立高中以下學校及市立幼兒園教職員，但私立幼兒園、非營利幼兒園、職場互助教保中心教職員卻沒有，今年市府也因此收到13件陳情案。

簡舒培指出，敬師獎勵金發放為德不卒，私立幼兒園、非營利幼兒園、職場互助教保中心教職員也是在照顧北市孩童，替北市孩童提供幼教服務，不能因為工作地點而有不同對待，希望明年度可以一視同仁的發放，私立幼兒園、非營利幼兒園、職場互助教保中心教職員大概6105人，照顧共33937名孩童，預算則須多編列預算1221萬元。

教育局長湯志民回覆，有收到許多相關訊息，正在做資料盤整包含經費評估、人數計算，未來可以推動的話，會在相關預算上整編。

教育局表示，考量北市公私立教保服務機構的從業人員長年照顧幼生，配合幼教政策，致力於專業成長，確保幼生的健康與安全，將研議教師節敬師獎勵金發放對象納入私立教保服務機構教職員工，目前正就發放額度、對象條件與預算財源等因素審慎研議。