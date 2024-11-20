微型電動二輪車今年11月30日起正式納管，未掛牌上路即可依法開罰，台中市警局加強宣導請民眾掛牌再上路，並養成良好用路習慣。（台中市警局提供／馮惠宜台中傳真）

微型電動二輪車今年（2024）11月30日起正式納管，未掛牌上路即可依法開罰，台中市警局今（20日）公布1至10月微電車交通違規取締計3922件，且已發生發生1286件交通事故，7死1099人受傷。除呼籲民眾掛牌再上路，並養成良好用路習慣。

台中市警局指出，微電車是民眾選擇二輪交通工具中的熱門選項，因為無須考照，14歲以上就能騎乘，且容易操作行駛，不需加油僅以充電模式就能行駛道路，因此使用者不斷增加，近年相關交通事故也不少。

台中市警局統計，今年1月至10月，微電車各類交通違規取締計3922件，其中前5大違規項目依序為違規停車1025件、不依標誌標線號誌行駛717件、超載533件、酒駕442件、酒駕拒測234件。

此外，113年1月至10月，微型電動二輪車全般交通事故計發生1286件，死亡7人，受傷1,099人。分析前3大肇事原因依序為違反號誌管制、未依規定讓車、未依規定減速，而依肇因分析顯示事故發生地點以路口較多。

因此，警察局特別製作宣導哏圖，請民眾謹記微電車上路的五要與四不，要審驗合格、要掛牌、要投保強制險、要滿14歲以上才能騎乘、要戴安全帽，且不可酒駕、不可超速、不可載人、不可改裝。

警察局長李文章也提醒，微電車已經正式納管，需要至公路監理機關申請牌照，今年11月30日開始，未掛牌的微電車若強行上路將處新台幣1200元以上3600元以下罰鍰，並禁止行駛、移置保管車輛。呼籲民眾，請盡速至監理機關申領牌照，勿因此而受罰，不僅損失荷包也會損失愛車。