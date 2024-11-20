好萊塢巨星布萊德彼特（Brad Pitt）與安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）過去因拍攝電影《史密斯任務》擦出愛火，有過1段婚姻，2014年在法國完婚，2016年女方申請離婚。近日，裘莉出席第15屆奧斯卡榮譽獎主席獎帶著16歲兒子諾克斯（Knox）現身，可見諾克斯顏值幾乎遺傳老爸小布，也有人說是兩人的完美綜合體，一出生就是人生勝利組。

裘莉和小布熱戀時領養了3名子女，裘莉也和小布生了愛的結晶2子1女，近日，裘莉罕見帶了諾克斯現身，可見49歲的裘莉笑起來仍然明豔動人，而諾克斯有著一雙藍色眼珠，燦笑時十分神似小布，有網友戲稱諾克斯根本就是「小小布」，但也有人開玩笑說：「證明孩子真的不能偷生」。

裘莉、諾克斯出席第15屆奧斯卡榮譽獎主席獎。（圖／達志影像）

諾克斯笑起來像老爸小布。（圖／達志影像）

裘莉2016年和小布鬧翻、訴請離婚，之後還提告小布曾在飛機上對妻兒動手動腳，對於家暴案件，小布獲不起訴處分；接著小布又在2022年因酒莊的經營權提告裘莉，認為女方在沒告知他的情況下，將股份賣給1名俄羅斯富商，認為裘莉的舉動是在「故意傷害他」，而裘莉則否認，今年7月裘莉隔空喊話，希望結束長久以來兩人的紛爭和互相提告的官司，還給彼此安靜的生活。

裘莉罕見帶諾克斯出席公開活動。（圖／達志影像）

裘莉與兒子諾克斯出席公開活動。（圖／達志影像）

此外，裘莉離婚後，今年10月被外國媒體報導她和小她9歲的英國饒舌歌手Akala已低調交往半年多，直擊兩人在飯店約會3天2夜；小布則是和小他26歲、珠寶品牌副總裁的伊恩斯德拉蒙（Ines De Ramon）傳交往2年多，最近兩人還一起出席公開活動放閃。

裘莉傳與Akala（左圖）交往、小布也與伊恩斯德拉蒙交往2年多。（圖／達志影像）

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