資深紡織資產股─中福，為公司資產活化邁出新的一大步！董事會於11月11日決議將積極研擬中壢廠全部土地及廠房開發或處分計畫，中福表示，在歷經二年內部資產重整，繼總部辦公室整頓翻新出租，創造穩定營收後，這次董事會決議研擬中壢廠全部土地及廠房開發或處分計畫，歡迎各界合作開發，共創永續未來。

中福中壢廠位於桃園市中壢區中正路交通便利，屬於少有大坪數的丁種建地，觀迎各界合作。

中福中壢廠地點在桃園市中壢區中正路四段353號，鄰近高鐵、高速公路，交通便利，特別是中正路為桃園市中壢區的主要幹道。坪數近2萬1,000坪，產權完整乾淨，土地方正，為丁種建地。

中福國際表示，公司所有的中壢區土地，位於交通主要幹道上，屬於少有的大坪數丁種建地，發展潛力十足。為促進公司資產效益提升，亟需注入新動能，重建榮景，為地方發展帶來新的成長契機。因此，對於中壢廠下一步的規劃，中福公司董事會保持相當的彈性開放，凡能有助於提升股東價值，除可洽談共同合作開發的可能，也不排除以標售方式處分。

中福公司董事會已於11月11日決議研擬中壢廠全部土地及廠房的開發或處分計畫，歡迎各界洽詢合作，共創永續未來。受託聯絡人：陳昭龍律師、林志蓁律師，聯絡電話：0965-332456。