勞動部所轄的發展署北分署涉嫌職場霸凌，引發外界關注，立委陳菁徽指出，近期海科館、保發中心及台南市警局等陸續傳出職場霸凌案，此外，疾管署整備組長對同事咆哮、摔公文，不少組內同仁紛紛辭職。衛福部代表說，疾管署針對本案會慎重成立專案小組啟動調查。

立法院衛環委員會20日邀請勞動部等相關部會就「職場霸凌防治與處理作業」專題報告。

陳菁徽表示，海科館想特休不讓同仁請假，甚至要同仁不如直接退休，算精神侵害了嗎？公務人員保障法可以保障嗎？但公務人員保障法沒有罰責，應增加處分依據。疾管署整備組組長更直接對同事咆哮、摔公文，應啟動調查。

公務人員保訓會代表說，公務人員保障法機關應有預防不法侵害作為，可以移付懲戒或依職權停職，目前懲戒及懲處是併行，機關若認情節重大可移付懲戒，並依職權機關認定停職。衛福部代表說，疾管署針對本案會慎重成立專案小組啟動調查。

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