花椰菜營養豐富，不過菜蟲較多，讓主婦相當困擾，一名網友表示，之前買花椰菜回家放冰箱，過幾天拿出來煮，清洗時發現很多菜蟲，有些甚至還活著，不知道怎麼清洗最有效。台北農產曾在臉書教民眾清洗花椰菜，只要3步驟就能洗得很乾淨，先將花椰菜浸泡於流動的清水中沖洗；接著手持花梗，讓整顆花椰菜快速進出水面，洗掉浮出來的小蟲；最後切成適當大小後，再簡單沖洗一次就可以了。

一名網友在論壇《mobile01》發文表示，之前買花椰菜回家放冰箱，過幾天拿出來煮，清洗時發現裡面有很多菜蟲，有些活的有些死的，他不解「已經放在冰箱好幾天，為何還會有活的蟲？」原PO表示很喜歡吃花椰菜，但菜蟲很多讓他非常困擾。

話題掀起熱議，主婦們紛紛提供清洗花椰菜的方法，「整顆放進大塑膠袋，裝水束緊袋口，大幅度搖晃7至10下，就可以看見菜蟲、卵、泥沙沉澱」、「先把泥土、沙子沖掉，不要管有沒有蟲，整顆丟進滾水中燙，蟲子會全部浮出來，之後切一切就能直接下鍋料理。」

北農曾在臉書粉專教民眾，只要3步驟就能把花椰菜清洗乾淨，首先將整顆花椰菜浸泡於流動的清水中；接著手持花梗快速進出水面，可以洗掉浮出來的小蟲；最後切成適當大小，再進行簡單沖洗就完成。

無毒教母譚敦慈也曾在《健康2.0》節目中表示，要洗去蔬果上的農藥，最好的方式就是用流動清水洗，她會先把花椰菜沖一沖，用軟毛刷輕刷花梗處，再把水龍頭開到水流約一根筷子粗的水量，將整顆菜泡在水裡，上面蓋一個小盤避免花椰菜浮起，以流動水清洗約12分鐘，洗完切一切就能煮了。