住在高雄市楠梓區某大樓的楊姓男子，因為不滿樓上黃姓男鄰居半夜使用跑步機製造噪音，楊男竟要強行進入黃男的屋內檢查噪音來源。楊男到案矢口否認犯行，橋頭地院審理後依犯強制未遂罪，處拘役10日。可易科罰金，可上訴。

楊男住在該棟大樓的10樓，他今年2月17日因為不滿11樓鄰居黃男製造噪音，要求進入黃男的住家屋內檢查，黃男拒絕，未料楊男竟然強行要推開黃男的住家大門，導致黃男無法關上大門。

黃男報警，楊男到案後否認犯行，還說是因為對方不理會他，他一氣之下才用腳去踢大門，但在踢門的時候黃男已經關上大門，他沒有強行推開黃男的大門。

檢警調閱監視器畫面發現，可以清楚聽見大門門栓機括「喀」地一聲，接著大門被人從外面推開，黃男再用力把門推回去，才完成關門。且黃男在關門時相當使勁，顯見屋外確實有人用力推著大門，兩人透過大門較勁。

由於楊男否認犯行，且未與黃男達成和解。橋頭地院審理後，依強制未遂罪，處拘役10日。可易科罰金，可上訴。

★未經判決確定，應推定為無罪。