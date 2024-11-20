腸病毒肆虐，全台單周逾2萬人感染，台中1名5歲女童發病2天四肢狂冒水泡、幾乎完膚，慘烈病況照曝光讓家長驚呼「太可怕！」，更有醫師示警，近期台南出現1例腸病毒71型重症個案，台中也陸續篩出腸病毒71型個案，雖為輕症，顯示病毒仍在社區活躍，不能輕忽。

疾管署公布，上周（11月9日至11月16日）全台腸病毒就診人數高達2萬2313人，創10年同期最高，也超越今年（2024）春夏，單周停課數329班，高於近4年同期，專家預估11月底到跨年疫情都會在高原期震盪。

台中1名5歲女童因感染腸病毒手足口病，四肢狂冒水泡。（施勝桓提供／馮惠宜台中傳真）

小兒科醫師施勝桓表示，近期門診腸病毒病號佔1／3，且病況慘烈，1名5歲女童發病2天突四肢狂冒水泡，嘴巴內也多處潰瘍，可憐的是連腳底板都無法倖免，根本無法穿鞋走路，隨症狀緩解後變大量脫皮，令人心疼。

小兒科醫師胡書瑋也在個人「幸胡醫師」粉專分享，這波腸病毒出現不少青少年罹病，手足口症也相當嚴重，碰到高中一班7人淪陷…，原本以為最近主流的是克沙奇A6或A16，想不到抽血檢驗驗到71型，腸病毒不是小朋友專利，呼籲大家勤洗手，6歲以下可接種疫苗預防腸病毒71型。

值得注意的是，不只台灣腸病毒「燒滾滾」，鄰近國家也紛傳災情，日本已出現64例腸病毒71型重症，其中6例併發腦膜炎。而香港也已出現10例腸病毒71型重症，1例併發腦膜炎，醫師建議家中有嬰幼兒及出國需求者，宜接種腸病毒疫苗。