不少民眾愛吃麥當勞，一名女子到百貨美食街的麥當勞門市消費，發現主餐列表1～10號餐中，少了7號餐，好奇問原因？有自稱是麥當勞員工的網友表示，7號餐是嫩煎雞腿堡，特定門市已下架，包括百貨店、車站、機場都買不到。

原PO近日於Threads上傳一張在麥當勞點餐的照片，她到百貨裡的麥當勞消費，見主餐列表有「1、2、3、4、5、6、8、9、10」號餐，就是沒有7號，好奇問為什麼？

圖文掀起關注，留言中有知情的女網友說，7號是嫩煎雞腿堡，麥當勞特定門市已下架，包括百貨、車站、機場等都沒有7號餐，菜單不一樣，所販售的品項也會有差異，也有人追問為何特定門市不賣嫩煎雞腿堡，女網友則說「聽說是成本太高」，但這說法仍有待證實。

過去也有網友在Dcard發問，有自稱是麥當勞員工的網友證實，百貨、車站、機場等門市有調整菜單，嫩煎系列、配餐沙拉、奶茶等品項都被下架。