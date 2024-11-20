百貨公司週年慶總是吸引許多人潮，然而一對母女日前卻利用店家繁忙時，直接走進櫃位將價值破萬元的名牌包與皮夾偷走，犯案過程不到3秒鐘，手法相當熟練，而2人行竊畫面全被監視器拍下，店家也氣得報警。眼見東窗事發，母女倆隔天自行到警局歸還包包，稱「女兒想要」但價格太貴才犯案，良心過意不去所以投案。

一名網友日前在臉書「爆料公社」貼出一段監視器影像，17日下午2點半左右，台北市大安區一間百貨公司因週年慶繁忙，沒想到一對母女竟趁著人潮眾多的時候，大剌剌走進某間店家櫃位，將架上價值逾萬元的名牌包與皮夾裝進袋子裡，犯案全程不到3秒，看起來相當熟練，讓原PO直呼「絕對不是第一次偷東西！」

影片曝光引發討論，不少人留言「慣犯！」、「超丟臉」、「要啥媽媽偷給妳的概念？」、「好扯！小包包秒不見」。原PO昨（19）日也更新進度，「人民保母很給力的，昨晚報案今天小偷母女已歸還包包，陸續處理後續相關法律問題」。

警方接獲店家報案，查出2人確實是母女，並非第一次犯案，母女倆已在行竊隔天自行到投案歸還包包，稱女兒想要但價格太貴，因此才偷走包包，但事後「良心過意不去」，目前警方已依法將2人送辦。