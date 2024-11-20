氣候變化，當吹起東北季風或氣溫升高，花蓮市美崙地區就飄出臭味，懷疑來自垃圾掩埋場的異味，已經持續一周，市公所指出，為避免垃圾場味道飄出，除噴灑除臭劑，也「打包」垃圾，減少臭味，經通報環保局釐清臭味源頭，發現來自美崙工業區某工廠翻攪作業時，產生的沼氣異味，若確定違規將依法開罰。

美崙地區居民在社群上反映，入夜後美崙國中門口、中美路、東興三街等處飄散明顯異味，質疑是垃圾掩埋場的臭味，清潔隊得知後，立即停止垃圾轉運作業，並加強除臭作業。

花蓮市清潔隊長吳慶展表示，臭異味會隨氣流擾動，垃圾掩埋場位於花蓮市的東北邊，每當東北季風吹起時，為避免挖掘垃圾轉運時所產生的臭味影響周邊居民，嚴格要求清潔隊員、垃圾轉運廠商每天噴灑除臭劑，更強調「除臭劑雖然很貴，但這錢不能省」。

吳慶展也說，為防止異味飄散，已和環保局取得共識，秋冬季吹東北季風期間，改轉運「打包」垃圾，避免挖掘垃圾時所產生的臭異味逸散，現已降低產生臭異味的可能性。

為追查異味來源，環保局稽查結果，發現是美崙工業區某工廠在執行翻攪作業所產生的臭異味，環保局說，因這間製造燃料的工廠堆置的原物料量太多，經過分解後，因而在底部積蓄沼氣，翻攪使用時產生臭味，加上東北季風強，異味由北飄散到南邊的市區。

環保局已在工廠採樣成分，過幾天等分析報告出來，確認有無超過法規標準。若有超標，根據超過幾倍、時間點等，依照「空氣汙染防制法」，可依法開罰10萬到500萬元，維護空氣品質。