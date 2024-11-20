大陸官方近期以來發布一系列利多政策，亟欲拚經濟之際，中共中央財辦副主任韓文秀強調，要「構建高水準社會主義市場經濟體制」。重點是加快制定「民營經濟促進法」、推進市場化改革；增強消費、投資對經濟增長的基礎性作用，著力解決結構性就業矛盾，以及完善高水準對外開放體制機制。

韓文秀20日在中共中央黨校機關報《學習時報》撰文指出，構建高水準社會主義市場經濟體制是實現高品質發展、生活與在百年變局中贏得戰略主動的需要。核心是處理好政府和市場關係，既「放得活」又「管得住」，並有效應對各種「黑天鵝」、「灰犀牛」風險挑戰。

韓文秀認為，一方面，要深化國資國企改革，另一方面要深入破除市場准入壁壘，完善民營企業參與國家重大專案建設長效機制。完善民營企業融資支持政策制度。為非公有制經濟發展營造良好環境、提供更多機會。

「加快培育完整內需體系。」韓文秀認為，增強消費對經濟增長的基礎性作用，加快完善「想消費」、「敢消費」、「能消費」政策環境；更好發揮投資關鍵作用，建立政府投資支持基礎性、公益性、長遠性重大項目建設長效機制，完善激發社會資本投資活力和促進投資落地機制。要健全強化重點產業鏈發展體制機制，加強國家戰略科技力量建設。