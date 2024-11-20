今年10月6日兩名中方人員在巴基斯坦當地恐怖襲擊事件中遇難。中方將重啟相隔5年的中巴兩國反恐聯合演習。大陸國防部網站指出，根據年度計畫及中國和巴基斯坦兩國軍隊共識，11月下旬至12月中旬，中國人民解放軍西部戰區將組派兵力赴巴開展「勇士-8」反恐聯合演習。

此次聯演以「聯合反恐清剿打擊行動」為課題，雙方計畫開展多層級、多專業混編聯訓，按照實際作戰進程組織聯軍籌畫、實兵演練。這是中巴兩軍第8次舉行該系列演訓，旨在鞏固深化兩軍務實交流合作、檢驗提升聯合反恐行動能力。

巴基斯坦聯邦最高委員會19日批准針對在俾路支省活動的恐怖組織的全面軍事行動。

據巴基斯坦《黎明報》報導，當地時間19日，巴基斯坦總理夏巴茲．夏立夫（Shahbaz Sharif）主持的聯邦最高委員會會議的重點議程是「重振巴基斯坦反恐行動」。

除了批准針對俾路支省全面反恐軍事行動，當天與會者還同意重新啟動國家反恐局並建立國家和省級情報融合與威脅評估中心，堅持整合外交、政治、資訊、情報、社會經濟和軍事力量，徹底解決問題。

夏立夫表示，國家的進步和繁榮與和平以及恐怖主義的終結息息相關，「最近，這個幽靈再次在開伯爾-普什圖省和俾路支省抬頭，必須做出回應」。他警告說，如果不完全消除，所有為經濟和政治穩定做出的努力都將化為烏有。

10月6日，有兩名中方人員在巴基斯坦當地的恐怖襲擊事件中遇難。

陸外交部發言人當時表示，對中國公民遇襲十分震驚，予以強烈譴責，恐怖主義是全人類公敵，恐怖勢力破壞中巴互信合作及中巴經濟走廊建設的企圖不會得逞。中方將繼續支持巴方推進反恐行動，願與巴方攜手努力，堅決挫敗一切破壞中巴關係的圖謀。

「勇士-8」反恐聯合演習與「勇士-7」中巴駐訓聯演相隔5年，後者於2019年12月在巴基斯坦舉行。

大陸《解放軍報》當時報導顯示，中巴雙方共出動兵力數百人參加此次駐訓聯演。「勇士-7」與「勇士-6」中巴聯訓活動開展時間相差不足一年。「勇士-6」於2018年12月至2019年1月舉行，兩軍以聯合反恐為背景展開聯訓，相互學習交流反恐技戰術。