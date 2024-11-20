圖為勞動部長何佩珊（右）、政務次長許傳盛（左）昨日召開記者會公布謝宜容案調查結果，並鞠躬道歉。（中時資料照，林良齊攝）

勞動力發展署北分署日前發生職場霸凌輕生案件，外界將矛頭指向署長謝宜容，勞動部昨（19）日宣布將把謝調職、降調為非主管職，但仍無法平息眾怒，資深媒體人王瑞德氣得喊話總統賴清德，「不斬馬謖，就斬孔明」，沒有理由不處理這件事。

勞動部長何佩珊、政務次長許傳盛昨日召開記者會公布調查結果，並且鞠躬道歉、宣布將謝宜容調離原職位、降調為非主管職，並將依公務人員考績法予以議處。許傳盛指出，根據同仁訪談結果顯示，謝確實會對同仁情緒失控、咆嘯、辱罵等，造成同仁極大精神壓力，不過，無法證明她有實際霸凌情形。

「不斬馬謖，就先把孔明斬掉」，王瑞德昨天在政論節目《關鍵時刻》直言，自己長期支持綠營，但賴政府千萬別以為把謝宜容調職，事情就能算了，因為這次的霸凌事件已激起民憤，賴清德不處理「豈有此理」，他並點名，賴應要求謝的直屬長官、勞動力發展署署長蔡孟良辭職下台。

王瑞德指出，勞動部檢討報告中指出，謝宜容的管理方式、情緒控管確實不當，造成其他同仁有被職場霸凌的感覺，光是這一點，謝就該辭職離開。他並砲轟，自己有30幾年的工作經歷，難免會遇到職場霸凌，但從來沒看過像謝宜容般如此惡劣的公家機關主管，「公務員去勞動部工作是當公僕，不是去被當奴才欺凌的」。

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