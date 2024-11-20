新北市永和區一間棋牌社打著提供場地供客人打牌娛樂名義，卻變相以麻將從事賭博不法行為，永和警分局蒐集相關事證，於18日到場查獲負責人、員工各1名及賭客36名，現場查獲不法所得4萬5,900元，全案依賭博罪嫌移送新北地檢署偵辦。

永和警分局長王耀輝表示，賭博影響社會治安甚鉅，掃蕩賭博場所為警察重點工作，永和分局接獲線報後組成專案小組，持續訪查蒐證，取得相關事證後，即報請新北地方檢察署檢察官許可後，向新北地方法院聲請核發搜索票獲准，於18日晚間執行擴大臨檢勤務時，一舉出動20多名警力，執行查緝行動，當場查獲邱姓現場負責人及簡姓員工營業供賭，現場共有9桌賭客共36人正以打麻將進行賭博，現場合計38人，全數帶返分局並查扣營業不法所得4萬5,900元、賭具麻將9副、電動麻將桌機板9片、賭資點數卡42,680點等罪證。

王耀輝呼籲，賭博為犯罪行為，一人涉賭全家受苦，本分局將積極掃蕩轄內不法場所，針對治安熱點並與市府聯繫，報請第三方警政列為積極查處對象，透過新北市政府跨局處合作機制，積極維護轄區治安。