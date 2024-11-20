康芮颱風10月31日影響最劇烈，影響許多航班重飛或轉降，當天更有班機重落地，交通部民航局隨即展開調查，結果還未出爐。不過民航局長何淑萍表示，有逾500航班資訊需逐班檢視，需要時間，這次重落地的次數較少，但重飛和轉降比例達10％偏高，仍認為航空公司能更保守簽派。

立法院交通委員會20日邀請交通部長陳世凱（見圖）、民用航空局長、桃園國際機場公司董事長、中華航空公司董事長及桃園航勤公司董事長就「如何強化遭遇顯著危害天氣現象之飛航安全與人力配置暨如何落實地面勤務之安全規範」進行專題報告並備質詢。（劉宗龍攝）

立法院交通委員會今邀交通部長陳世凱、民航局、桃園機場公司、中華航空及桃園航勤就「如何強化遭遇顯著危害天氣現象之飛航安全與人力配置暨如何落實地面勤務之安全規範」專題報告。

陳世凱受訪表示，康芮颱風期間，因風強、側風大，桃園機場有些航空公司航班降落時，確實有重落地現象，民航局馬上啟動調查機制，針對當天航空公司派遣過程做整體調查，目前調查中，結果未出爐。

何淑萍說明，康芮颱風當天（10月31日）從早到晚約有500多班航班，民航局針對轉降、重飛、取消等航班，逐班檢視有無符合風速相關規定，會將所有航班整體整理後，做各家的調查報告，因要一班一班去看紀錄，或聽塔台與航班的對話提供資訊，故需要一些時間。

她表示，因當天虎航中午後就沒飛，這次調查主要針對華航、長榮及星宇航空，重飛或轉降比例偏多，航空公司的簽派應可更保守，因颱風的路徑、陣風情形都會不同，在預測難精準情形下，就要落實所謂的保守簽派，將航班往後延或取消。

何淑萍指出，這次重落地的次數較少，大概就是星宇，不過重飛或轉降部分占比達到10％，其實是正確措施，機長在天空上發現要重飛就應該重飛、該轉降就要轉降。談及一般颱風天轉降比例？她提到，前2次颱風比例僅個位數，這次的比例偏高，因此認為航空公司簽派作業應更保守。

何淑萍提到，若調查結果發現航班重落地本身是操作者在操作上不符合標準作業程序，若確定有違規就會依民航法處罰個人與公司。