政策打房，房市從第三季開始降溫，不過，裝潢需求卻不減反增！接案平台PRO360達人網統計平台裝潢案量，今年7至10月裝潢相關案件，比去年同期增6％，在今年設計案量中「全屋裝潢」仍為最大宗，達60.8％，其次「浴室翻新」20.7％，也有7.1％的人單純做「廚房整修」。

PRO360達人網董事長李倫家20日表示，目前政府限貸令，對換屋族帶來較多的困擾，不僅擔心貸款成數不足，就算配合銀行簽了切結書，若無法在一年內把第一屋賣出，還要被銀行追討多貸款的成數，乾脆延緩或放棄換屋計畫，因此，為了添購新屋而規劃的全屋裝修，占比也有逐月減少。

另外一方面，因屋況老舊想換屋的民眾，則改為「以裝修取代換屋」，省去換屋申請貸款的麻煩。

室內設計師吳宜哲表示，許多超過20年以上的房屋，常發生漏水壁癌等問題，尤其以浴室最常有管線漏水的問題，因此，局部裝修案也以浴室翻新最多，除了更換管線外，也會換浴缸或是改採乾濕分離設計，依目前工料雙漲之下，一間小浴室的基本翻修至少要20萬以上，不過比起換房子還是省很多。

李倫家表示，接近年底，也是裝修和清潔旺季，建議民眾提早規劃，選擇設計公司也要多打聽口碑，並參考過去作品集，避免因時間急迫，只看價格而忽略品質。