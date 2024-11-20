新北市政會議今（20）日通過「新北市殯葬管理自治條例」草案，將送交議會審議，其中最擾民的送葬隊伍噪音問題，草案第7條規定，業者於公告路段全時段禁用法器、樂器、擴音設備等，違者最高可處10萬元罰鍰；情節重大者，禁止使用新北市公立殯葬禮廳等設施最長期間1年。

新北市立殯儀館周邊環境吵雜惹民怨，民政局因此修正「新北市殯葬管理自治條例」，草案經民政局綜合多年管理實務經驗，並參考其他縣市相關法規後制定，期透過殯葬管理之法制化，保障殯葬消費權益及補充相關法令不足處，推動新北市殯葬文化的優化。

民政局指出，隨著喪葬觀念的改變，為鼓勵市民以多元環保葬方式回歸自然，並確保有限殯葬資源之合理應用，參酌台北、桃園、台中、台南、高雄等其他5都之使用年限規範，自治條例第4條訂定公立公墓使用年限為7年（倘有特殊事由得另延長至多3年），第5條訂定公立納骨塔骨灰（骸）櫃位及牌位使用年限為50年。

至於市民關心之送葬隊伍噪音管制，殯葬處副處長許力友表示，現在告別式有陣頭、佛車與靈車，但無自治條例可管理處罰，因此草案第7條則規定，若業者或其受僱人違規於「公告路段」，使用法器、樂器、相類器具或擴音設備製造聲響致妨害公眾安寧，不分時段限制，最高可處10萬元罰鍰；對於自行封路等情節重大者，更可令其1年以下期間禁止使用新北市公立殯葬禮廳等設施。

許力友補充，無法進入禮廳就不能協助家屬辦理告別式，對業者的營業會產生很大的衝擊。至於公告路段範圍，主要是針對殯儀館正前方與側邊環河路，做適度的行為限制，然確定範圍將待草案送進議會討論後另行公告之，非公告路段則按一般《噪音管制法》處理。

另第14條也規範殯葬設施及服務業者，不得拒絕、規避或妨礙查核及評鑑，經限期仍未改善者，可處1萬至3萬元以下罰鍰。而15條亦明定，若有公司或商業未完成備查程序即代銷生前殯葬服務契約，則可處6萬至10萬元罰鍰。

民政局表示，其餘條文也針對私立殯葬設施最小面積、殯葬設施使用管制、屍體處理期限等訂定相關規範，草案於本次市政會議通過，將提交議會審議通過後，並函報行政院核定後公布施行。