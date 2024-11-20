外交部常務次長陳立國19日晚間應邀出席波蘭台北辦事處舉辦的「波蘭106週年獨立紀念日酒會」。陳立國指出，波蘭是台灣在中東歐地區的重要夥伴，期盼未來持續合作，不僅為民主陣營貢獻，也提升雙邊經貿及商機。

陳立國致詞時指出，波蘭在歷史上曾多次抵禦外敵入侵，波國人民的團結與毅力令人深感敬佩。台灣和波蘭同樣致力追求自由、民主與法治，也同樣面對威權擴張的威脅。台灣與波蘭具有相同價值及理念，多年來雙方已建立堅實的夥伴關係，盼未來持續攜手合作，為民主自由陣營的和平穩定貢獻己力。

陳立國強調，波蘭是台灣在中東歐地區的重要夥伴，兩國在半導體、金融、資安、綠能、司法及高等教育等領域合作密切。企盼未來雙邊經貿及商機持續蓬勃發展，使雙方市場互蒙其利。

波蘭台北辦事處處長高則叡（Cyryl Kozaczewski）表示，近來全球面對地緣政治之重大挑戰及威脅，民主陣營須堅定守護和平、穩定及自由。在波蘭與台灣的攜手協助下，烏克蘭人民持續對抗來自俄羅斯的侵略。

高則叡強調，波蘭重視台灣對全球經濟和民主價值的貢獻，藉由經貿、訪團、學術及各項民間交流，台波關係也將持續深化。

外交部補充，本次酒會與會賓客包括政商界人士，並安排台北愛樂合唱團演唱波蘭國歌，另有波蘭歌手Anna Maria Jopek等人帶來精彩演出，現場也展示琥珀、烈酒等波蘭特產。除充分展現波蘭特色外，也凸顯台波在各領域的緊密交流。

外交部強調，我國將持續與波蘭緊密合作，未來將持續擴大及強化台波在各領域的交流與互動，為雙方人民締造永續繁榮與福祉。