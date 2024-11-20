國民黨立委王鴻薇19日透露，傳聞美國在檢討台灣對美牛、美豬的進口障礙，美國要求台灣要進口美國牛絞肉，且總統賴清德已經答應，行政院長卓榮泰對此回應「沒有這樣的討論」；國民黨立委李彥秀20日則質疑行政院與經貿辦卻是唱雙簧、大玩兩面手法，呼籲萊劑容許值絕對不是民進黨憑一己之私就可以一意孤行。

李彥秀質疑，行政院與經貿辦卻是唱雙簧、大玩兩面手法，卓揆說「目前」沒有相關討論，經貿辦則說目前沒有「定案」，顯然卓院長和賴總統不是這麼麻吉，對於攸關國人健康的重大食安政策，被排擠在決策圈外。

李彥秀指出，目前豬腎的萊劑容許量是0.04ppm，109年時蔡英文政府向國人說是考量國人做月子習慣，專家認為如採CODEX標準0.09ppm，每日可接受攝取量會達到89％，遠超過過往不要高於80％的原則。

李彥秀表示，美國軟土深掘，賴政府就變軟腳蝦，蔡歸賴不隨，狠很打臉衛福部的專家學者，還是賴總統認為在他的執政下，國人都強身健體嗎？

李彥秀強調，目前食安法明訂不得進口美國牛絞肉，放寬豬腎萊劑容許值更是涉及健康風險評估，絕對不是民進黨憑一己之私就可以一意孤行，國民黨一定會嚴格把關食安法規定，捍衛民眾健康。