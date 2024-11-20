世界12強棒球賽中華隊挺進4強複賽，桃園市長張善政20日主持市政會議表示，中華隊有14人來自桃園，表示桃園對棒球人才貢獻非常重要。也會在23日傍晚6時，在市府前廣場舉辦對戰日本的直播。

張善政表示，近日大家最關注的就是12強賽事，前幾天賽事在藝文廣場舉辦直播派對，也獲得好評。中華隊14人來自桃園，表示桃園對棒球人才貢獻相當重要。23日下午6時也會在市府前廣場，舉辦對日本的直播。

張善政提到，中華隊預賽每場都贏，唯有輸給日本，希望複賽有更好的成績，歡迎大家攜家帶眷觀看比賽。