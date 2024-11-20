去年總統大選藍白合破局後，當時代表民眾黨參選的柯文哲聲稱有人喊價2億美元，盼他擔任副手，引發各界議論，事後柯對此事轉為低調，還說「把那頁翻過去」，但律師黃帝穎與前民眾黨黨員「486先生」陳延昶認為「喊價2億者」涉嫌「搓圓仔湯」，去年到台北地檢署告發本案涉嫌違反《總統副總統選舉罷免法》。北檢認為，全案除柯文哲說法，查無其他證據證明有人喊價，因查無不法事證，已於今年簽結。

今年4月23日上午，北檢首度以證人身分傳喚柯文哲說明。檢方訊後請回柯文哲。

去年總統大選期間，柯文哲在藍白合破局後指稱，有人開價1億美元盼他擔任副手、甚至喊到2億美元。當時柯競選辦公室發言人陳智菡還說，相關消息是從國民黨方面傳來。但國民黨方面否認此事。

去年11月，律師黃帝穎與486先生到北檢遞狀告發「喊價者」涉嫌違反《總統副總統選舉罷免法》「搓圓仔湯條款」，認為「喊價」就構成犯罪，柯文哲應供出犯罪者。

黃帝穎還在臉書貼文表示，《總統副總統選罷法》第84條規定「搓圓仔湯」的犯罪構成要件包括「行求」，依據最高法院見解，有人喊價2億元美元要柯文哲當副手，這不需柯文哲允諾，也不用等到「交付」，只要喊價就構成犯罪，最重10年徒刑。

事後，柯文哲被媒體追問此事，他大嘆一口氣後，又二度跳針說「把那一頁翻過去」；至於是否公布掮客身分？柯文哲則回應，有人去告發就告發處理。

北檢受理案件後簽分「選他字案」偵辦，調取資料釐清喊價者身分，也陸續以證人身分通知柯文哲、陳智菡到庭說明，由於查無具體不法事證，已在今年行政簽結。