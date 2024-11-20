除了成為全球最快的超級電腦，El Capitan與橡樹嶺國家實驗室（ORNL）的Frontier系統在Green500排行榜中也名列前茅，分別獲得第18與22名，展現了AMD EPYC處理器和Instinct GPU的強大效能。AMD執行副總裁Forrest Norrod表示，El Capitan是第2台突破exaflop等級的AMD超級電腦，並展現了Instinct MI300 APU的優越效能，見證了AMD、LLNL和HPE在高效能運算領域的努力。

El Capitan超級電腦對美國能源部國家核子保安總署的任務至關重要，顯著提升了高擬真3D模擬的能力，幫助解決關鍵科學挑戰。LLNL技術長Bronis R. de Supinski表示，El Capitan不僅拓展了運算效能的極限，還將AI整合至傳統模擬工作中，開拓了科學發現的新途徑。

最新的AMD EPYC 9005系列處理器在高效能運算和AI領域提供了卓越的效能，較前代提升了37%的IPC效能，在科學與HPC應用上也比對手產品快出3.9倍。AMD Instinct加速器則為資料中心提供從AI到Exascale超級電腦等級的解決方案，MI300X和MI325X加速器帶來AI效能和記憶體功能的優勢。

義大利能源公司Eni最近發表的HPC 6超級電腦，搭載了AMD EPYC處理器和Instinct GPU，成為全球第5快的超級電腦之一。德國帕德博恩大學與挪威Sigma2 AS也選擇使用最新的AMD EPYC CPU來組建全新超級電腦。此外，IBM與AMD合作在IBM Cloud上部署Instinct MI300X加速器，預計於2025年上線，將提升生成式AI模型的效能和功耗效率。

El Capitan作為美國能源部國家核子保安總署的第一台Exascale超級電腦，為洛斯阿拉莫斯、桑迪亞及LLNL三座實驗室提供運算資源，推動科學發現與國家安全。除了El Capitan，橡樹嶺國家實驗室的Frontier也是另一台由AMD技術驅動的Exascale等級超級電腦，具備1.35 exaflops的效能。