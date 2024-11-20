目前正值台中高山旅遊旺季，雖然受颱風影響，但因蜜蘋果盛產、楓葉轉色，近幾天氣溫明顯轉涼，民眾也開始想泡湯，使得台中梨山、谷關平日平均訂房率至少4到8成，假日至少8成起跳到客滿。

台中高山楓葉轉色、虎杖花盛開，也進入蜜蘋果產假，使得高山旅遊進入旺季，加上這周天氣受到受東北季風影響，全台各地天氣明顯轉涼，不少遊客也會上山泡湯。

八仙山國家森林遊樂區近日訂房率也都有8成以上。（林業署台中分署提供／李京昇台中傳真）

武陵農場因為場區楓葉轉黃，吸引大批遊客上山賞楓，平日訂房率有7、8成，假日則有9成多，僅剩個位數客房。武陵農場指出，每年11月起是除了2月之外的「小旺季」，訂房盛況會持續到12月中旬。

梨山賓館副總林閔政表示，11月初接連有2個颱風來襲，使得高山訂房率不佳，但這幾天天氣穩定，加上梨山地區有蜜蘋果、楓葉加持，下周也是眾所矚目的山谷燈光節，這陣子訂房率回溫，平均都有8成到客滿。

福壽山農場則正值蜜蘋果產期、楓葉漸漸轉色，平日訂房率有5、6成，假日則有8成多，農場說，今年11月住房情況不算理想，主要是颱風災害影響路況不穩定，且今年低溫不足，楓葉變色期延遲。

谷關社區發展協會理事長尹敬倫表示，這3天來天氣明顯轉涼，加上花毯節、新社花海登場，讓谷關地區訂房率提升不少，平日訂房率約有4成，假日則8成到客滿，尤其天氣變冷些，以他的飯店來說，泡湯遊客從個位數增加到3、40人，預計有寒流來的話，訂房率會再提升。另外，林業署台中分署所轄的八仙山、雪山近5天訂房率，也都有8成到客滿情況。