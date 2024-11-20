因應數位發展，除了生生用平板、校校有快速網路，新北市教育局預計2025年3月達成全市323所小中高學校、共計1萬1798班，班班有89吋大型觸控螢幕的目標，讓每一所學校都是智慧學校，截至11月裝設完成率為8成3，今年更全面啟動「X＋AI」模式開發數位融入教學，以迎接AI新時代來臨，用科技視角與國際接軌。

新北市教育局長張明文今（20）日於市政會議以「從心出發、用愛陪伴」為主題專案報告。（陳慰慈攝）

教育局長張明文今（20）日於市政會議以「從心出發、用愛陪伴」為主題專案報告，透過「打造優質人文環境、落實社會責任、放眼教育全球化」，脈絡化推動教育創新永續發展，新北市以品德教育、適性教育兩大核心理念培育學生，打造優質、友善且安全的學習環境，品德教育獲獎校數新北市連續4年全國第一，友善校園獎項連續9年獲獎也居全國之冠，成績斐然。

張明文說，品德教育是培養未來競爭力人才的核心，為提升親師生具備情緒辨識與管理能力，教育局攜手產官學合作，以品德教育為基礎推動「社會情緒學習SEL Plus」3年計畫，培訓超過200名種子教師，將情緒覺察、自我管理、加強人際技巧互動等融入課程學習，全面提升學生的社會情緒能力，同時與企業合作推廣家庭社會責任及提升情緒教養能力，共同培育新北學子具備良好心理素質，成為健康具國際素養及競爭力的優秀世界公民。

新北市長侯友宜表示，為營造優質教育環境，新北近6年挹注300億元升級校園學習環境，新設3所學校、完成279棟校舍耐震補強、56案老舊校舍整建、更新1500間廁所及103處運動場館、122校操場跑道更新，未來2年預計再投入100億元的硬體資源經費新設1所學校、新建3間學校校舍、改建3間學校校舍、更新廁所8年達2000間。

同時也結合地方創生將超過2000間校舍空間活化，用來設置公托、公幼、樂齡及托老中心，讓學校成為社區教育及文化中心，創造永續的教育新價值；另一方面首創建置氣候變遷支持平台，建構校校皆低碳校園，導入減災管理、淨零設施並擴大培育綠領人才，共創氣候轉型永續生活環境。

張明文並指出，近6年來公共化幼兒園增設245班提前達標，收托量居全國之冠，正持續努力朝300班邁進，提供便利、平價且優質的幼兒教育服務。