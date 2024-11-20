改編自史上最暢銷電玩遊戲的電影《MINECRAFT麥塊電影》，20日發布全新預告，傑克布萊克一身招牌青藍色上衣搭配牛仔褲造型，神還原遊戲經典角色「史蒂夫」，高喊「你的所有想像都能化為現實」口號，帶領著不小心穿越到這個世界的「水行俠」傑森摩莫亞，一同運用創意暢玩奇幻世界。

以超高自由度的玩法備受全球玩家推崇《Minecraft》遊戲，自發售以來累積超過3億銷量，一舉打破俄羅斯方塊的銷售紀錄，躍升史上最暢銷的電玩遊戲。將於2025年上映的電影《MINECRAFT麥塊電影》則重現遊戲各種經典要素，比如專用來合成各種武器的工作臺、稀有度超高的終界珍珠，以及破壞力十足的炸藥，各種玩家耳熟能詳的元素都將在片中完美還原，彷彿讓觀眾置身奇幻又自由的遊戲世界，電影上映後勢必再掀一波麥塊熱潮。

在最新發布的《MINECRAFT麥塊電影》預告能看到，電影不僅還原遊戲超高自由度的玩法，更打造出全由方塊所組成的仙境，將遊戲世界化為現實！片中像是蜜蜂、狼、羊駝等動物，全變成方塊造型，超級可愛討喜，甚至連瀑布、高山等地景，皆由各種大小不一的方塊所組成，高掛天空的月亮也成為前所未見的方塊形狀。片中主角還能透過砍樹來獲得木材方塊，藉此打造出堅不可摧的城堡，抵禦趁黑夜來襲的野怪軍團。